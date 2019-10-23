إحالة 94 موظفا بمدينة الأقصر للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل

قال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إن إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس المدينة، نفذت حملات تفتيشية على الجهات الحكومية من قبل مفتشي الإدارة وقيادة عبدالحميد الكيلاني، مدير الإدارة، بالمرور المفاجئ على القطاعات المختلفة للتأكد من الانضباط وحُسن سير العمل، خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكشفت الحملة عن توقيع 94 موظفاً وموظفة انصراف ومغادرة مقر العمل دون سند قانوني قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وجرى تحويلهم إلى الشئون القانونية، وتوقيع جزاءات رادعة، بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة ووحدات تضامن ومراكز شباب وأحياء وقطاعات ومتابعتها أول بأول بصفة دورية.

وأوضح عبدالحميد الكيلاني، أنه جرى المرور والمتابعة على 203 إدارة مختلفة بالمدينة، لافتاً إلى أن محاضر الأعمال التي تم الحفظ فيها 183 محضر نظر وحفظ، إضافة إلى تحرير 20 محضرا تم تحويلهم إلى شئون عاملين لمعرفة أسباب تغيبهم عن العمل سواء بإذن أو من عدمه.

وأكد مدير التفتيش المالي والإداري، إحالة كافة المخالفين إلى الشئون القانونية، واستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مدينة الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.