أشاد مسلم شعيتو مدير المركز الثقافي الروسي العربي، بالقمة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحديث عن الشأن السوري.

وذكر أن بوتين قد ينهي الصراع العسكري المفتوح في سوريا حاليا، ويبدأ الحوار السياسي بين القوى المتصارعة في المنطقة.

وأضاف "شعيتو"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الاتفاق الروسي التركي في سوريا ربما يقلل من حدة الأزمة على الأرض، كما أن هذا الاتفاق والقمة التي جرت وضعت حدا لمطامع تركيا في سوريا.

وأشار إلى أن روسيا تلعب دورًا كبيرًا في حل الكثير من النزاعات، ووضعت حدًا للتدخل التركي في سوريا.