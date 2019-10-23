قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع واشنطن لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية، ردا على عمليتها العسكرية، موضحًا أن العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا ترضى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي له: "في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، مما يجعل وقف إطلاق النار دائما .. لذا، أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 أكتوبر".

وتابع: " وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية أصبح دائما".

وكانت شرطة عسكرية روسية قد وصلت إلى مدينة كوباني الاستراتيجية في سوريا، الأربعاء، في الوقت الذي حذرت فيه موسكو قوات وحدات حماية الشعب الكردية من أنها ستواجه صراعا مسلحا جديدا مع تركيا إذا لم تنسحب من كامل حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وجاء تحذير موسكو بعد توصلها لاتفاق مع تركيا يدعو للانسحاب الكامل لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت سابقا حليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تصفها بالإرهابية.