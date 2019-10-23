وافقت مصر على دعوة الولايات المتحدة، للاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي يقام في واشنطن، بعد حضها على وساطة دولية لكسر الجمود في المحادثات التي استمرت سنوات، لكن إثيوبيا رفضت حتى الآن الدعوة خارج إطار الوساطة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، أمس، إنه "لا (استخدام لأي) قوة (من جانب مصر) يمكن أن يوقف بناء إثيوبيا للسد. ربع الشعب الإثيوبي من الفقراء والشباب ويمكننا بالتالي أن نجهز الملايين إذا كان ذلك ضروريا". وأكد آبي أن المفاوضات ستكون أفضل وسيلة لحل القضية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية مساء الثلاثاء إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "غير مقبولة". لكنها قالت أيضا إن القاهرة قبلت دعوة للقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن لمحاولة كسر الجمود.

ولم يحدد بيان وزارة الخارجية موعد انعقاد الاجتماع. ولم يصدر عن أديس أبابا أو الخرطوم أي تعليق بشأن دعوة الولايات المتحدة.