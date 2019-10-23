"الحرية المصري" ينظم فعالية "العبور للمستقبل" من كاتدرائية الكاثوليك

نظم حزب الحرية المصرى اليوم فاعلية "العبور للمستقبل"، مساء أمس، بكاتدرائية الأقباط الكاثوليك بمدينة نصر وبالتنسيق مع أمانة المواطنة وأمانة حقوق الإنسان، وبحضور الأنبا يوحنا قلتة المعاون والنائب البطريركي للأقباط الكاثوليك وبحضور النائب الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري والنائب أحمد مهني.

وتحدث فى الفاعلية عن انتصارات أكتوبر المجيدة اللواء ناجي شهود مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، واستعرض اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروعات البنية الأساسية العملاقة وأثرها في دعم الاقتصاد القومي وأهمية تسليح القوات المسلحة وأثرها فى دعم الاقتصاد القومي، وتعتبر هذه الفعالية الخاصة بحزب الحرية المصرى هى الأولى من نوعها، من داخل أحد منابر الدعوة والتسامح من داخل الكنيسة الكاثوليكية الذى لها دورها في تجديد الخطاب الديني والدعوة إلى العبور بالمواطن المصري إلى الاستقرار.

ومن داخل ساحة الكنيسة، أرسل دكتور صلاح حسب الله رسالة شكر من أعضاء حزب الحرية وقياداته دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم لقواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة، وأيضا رسالة لشباب مصر بأن يتحلوا بروح انتصار السادس من أكتوبر عام 1973 في الصراع ضد العدو، وأيضا بروح أكتوبر في الوطنية وحب مصر، واختتم كلمته بشكره للأنبا يوحنا قلته راعي كتدرائية الأقباط الكاثوليك على وعيه ووطنيته ومبادرته مع حزب الحرية لتوعية المواطن المصري، وأن ذلك ليس بجديد على الكنيسة المصرية الوطنية.

وقد حضر الفعالية الأمين العام للحزب النائب أحمد مهنى، والدكتور مجدي علام، والنائب طلعت القواس نائبا رئيس الحزب، ودكتور محمد صالح مساعد رئيس الحزب، ودكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعدد. وأحمد إدريس أمين التنظيم، ودكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة، ومحمد مهنى أمين الشباب، وأحمد القططي مساعد الأمين العام، ومؤمن السيد أمين الاتصال السياسي، والنائب عاصم الجمل، والنائب يوسف خطاب، ومحمد فؤاد أمين الفيوم، وشريف أنور أمين الغربية، ودكتور صمئويل أمين التخطيط الاستراتيجي، ودكتور جورج أمين المواطنة.