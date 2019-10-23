قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ليس من المعقول إنشاء شبكة لصرف مياه أمطار نادرة السقوط بتكلفة 300 مليار جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، "عايزين من 200 لـ 300 مليار في القاهرة الكبرى، ومش معقول لو عندي المبلغ دا أصرفه على شبكة تصريف أمطار باستخدمها يوم أو يومين في السنة وأوقات يوم كل سنتين، والأفضل نستخدمها في أمور أكثر إلحاحا مثل بناء المستشفيات أو المدارس".

وتابع أن شبكة الصرف الحالية بالقاهرة عتيقة وتصرف كل يوم 5 ملايين متر مكعب مياه، على مدار 24 ساعة، أضيف عليها خلال 90 دقيقة أمس أثناء الأمطار 650 ألف متر مكعب، وهو ما يقترب من خُمس الكمية التي تصرفها الشبكة على مدار اليوم.

وعن اعتذار الحكومة مما حدث، أمس، أوضح أن الحكومة لا ينقصها شجاعة الاعتذار إذا بدر منها أي تقصير، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترك مكتبه الساعة 12 ليلا، ولم ينم وكان يتابع كل المحافظات،"لو كان رئيس الوزراء لقى تقصير كان عاقب أي مقصر هيقولك إيه الإمكانيات اللي كانت معايا وأنا مستخدمتهاش".

وأوضح: "أي دولة في العالم معرضة لما حدث أمس، أما الثلوج بتنزل في واشنطن بكميات أكبر من المعتاد بيقفلوا المصالح الحكومية ومحدش بيروح الشغل".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزارء إن غدا الخميس، يوم عمل ويوم دراسي عادي، موضحا أن الأرصاد أببلغت المجلس أنه لن يكون هناك أي أمر غير اعتيادي دا.