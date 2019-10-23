بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية، وتساقط الأمطار على العديد من أنحاء الجمهورية، ما نتج عنه تواجد تجمعات للأمطار للطرق في بعض المناطق، وإغلاق أخرى لحاجتها للصيانة، وكذلك سقوط 7 من الضحايا نتيجة للصعق بالكهرباء، أعلنت عدد من الهيئات والوزارات أرقام استغاثات سريعة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.

وخصص عدد من الهيئات الحكومية أرقام ساخنة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار، فخصصت شركة الصرف الصحي بالقاهرة خط ساخن 175، بينما خصصت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي خطا ساخنا برقم 125، ودشنت وزارة التنمية المحلية الخط الساخن على رقم 15330، إضافة إلى عدة أرقام للهواتف الأرضية خصصتها الشركة القابضة لكهرباء لأحياء القاهرة.

أرقام هواتف المياه والصرف الصحي خارج الخدمة

"الوطن" تواصلت مع مجموعة من أرقام الهواتف المخصصة لتلقي البلاغات عن تجمعات المياه، لمعرفة مدى استجابة هذه الهيئات، فالخط الساخن المخصص لشركة الصرف الصحي، إلا أنه لم يكن صالح للاستخدام، حيث جاء الرد الآلي بـ"الرقم الذي اتصلت به غير موجود بالخدمة".

أما رقم الهاتف المخصص لشركة المياه والصرف الصحي المخصص للإبلاغ عن تجمعات المياه على مستوى الجمهورية، لم يكن فعالا في الاستجابة، حيث جاءت خدمة الرد الآلي بـ"هذا الرقم لا يمكن الاتصال به من هذه المنطقة في الوقت الحالي".

ولم يختلف حال رقم الخط الساخن الذي أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية لتلقي شكاوى المواطنين عن تجمعات المياه أو أي استغاثات سريعة عن سابقيه، حيث جاءت خدمة الرد الآلي بـ"الرقم غير موجود بالخدمة".

ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أرقام غرف عمليات أحياء القاهرة للاستغاثة، فرقم الهاتف المخصص لغرفة عمليات حي مصر الجديدة، التي شهدت تجمعات المياه بكثرة في أكثر من منطقة، جاء الرد الآلي عليها "الرقم المطلوب مرفوع موقتا من الخدمة".

الخط الساخن للمعادي يرد.. ومدينة نصر لم نحصل على استجابة

والخط الأرضي المخصص لتلقي مكالمات المواطنين التابع لغرفة عمليات حي مدينة نصر غرب، وبعد الانتظار على جرس الهاتف، لم يتم الرد من الموظف المسؤول.

وبعدة عدة محاولات من التواصل مع مجموعة من الأرقام المخصصة لتلقي شكاوي المواطنين، جاء الرد الوحيد من غرفة عمليات حي المعادي، وشهدت المكالمة استجابة سريعة من الموظف المسؤول، حيث قال إنه سوف ياخذ الإجراءات اللازمة سريعا.