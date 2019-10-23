قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية، المواطنين بشرب كميات كبيرة من المياه في فصل الشتاء، مع تناول لحوم الأسماك، حيث إن فقد لحوم الأسماك كان يّعوضها أشعة الشمس، موضحًا أن أشعة الشمس في الشتاء ليست متواجدة بشكل كبير فبالتالي يجب العودة إلى كثرة تناول الأسماك في فصل الشتاء.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN": "الناس واخدة فكرة غلط عن فصل الشتاء، فاكرين لما ياكلوا كتير هيدفوا أكتر، ودة شيء غلط، لأن الأكل بيدفي فعلا بس لمدة مؤقتة لا تتجاوز الـ 6 دقائق مثلا"، مشددًا على ضرورة الحركة وعدم التكاسل في فصل الشتاء كونه يرى عدد كبير من الموظفين يؤجلون إجازاتهم السنوية إما لفصل الشتاء أو في شهر رمضان".

وأشار إلى أن تناول شربة العدس بكثرة يمنح شعورا بالدفئ مؤقتا، وليس كما يتوقع الناس، مضيفا: "القعدة بدون حركة هي اللي هتخنك ومش هتدفيك".

وتابع: "بعض السيدات بيتعرضوا لاكتئاب في الشتاء، والبعض منهن بيعتقد أن الشوكلاتة بتشيله أو بتقلله، ولكن الحقيقة أنه فعلا بيروح بس ساعتين بس، وترجع الحالة من جديد، ومش بس كدة بل وتزيد من وزنها".