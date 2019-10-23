خرج عشرات الآلاف من المواطنين في تشيلي اليوم الأربعاء إلى الشوارع في إطار المظاهرات المستمرة هناك احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار تذاكر المترو والتي أسفرت -حتى الآن- عن مصرع 18 شخصا على الأقل.

وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن مصادمات وقعت بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين الذين يطالبون بتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية ورفع الأجور.

وأشارت الشبكة إلى أن تشيلي شهدت اليوم أيضا إضرابا عاما عن العمل، فيما أعلن الرئيس سيبستيان بينيرا أمس الثلاثاء مجموعة من الإصلاحات تشمل زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للمرتبات.

وقالت الشبكة الأمريكية إن هذه الإصلاحات عجزت -مع ذلك- عن تخفيف حدة الغضب بين المواطنين ومنع أعمال السلب والنهب.