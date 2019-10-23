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"رجل المطر الرايق": "لاقيت المياه كتيره.. اتضايقت وولعت سيجارة"

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قائد قوات "قسد" يشكر روسيا على تجنيب أكراد سوريا ويلات الحرب

قائد قوات "قسد" يشكر روسيا على تجنيب أكراد سوريا ويلات الحرب

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