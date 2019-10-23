لقي طالب مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة الدقهلية، اليوم، نتيجة ماس كهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة نتيجة مياه الأمطار بـ"كفر الكردي" التابعة لمدينة الكردي .

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورد بلاغا من أهالي قرية "كفر الكردي"، التابعة لمدينة الكردي، مصرع شخص صعقا بالكهرباء نتيجة ماس كهربائي من أحد الأعمدة بالشارع نتيجة مياه الأمطار.

انتقل على الفور ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع أحمد رضا علي السيد، 12 عاما، طالب إعدادي، ومقيم كفر الكردي، جثة هامدة، وتم نقله بمعرفة الأهالي، وبالفحص تبين أن سبب الوفاة ماس كهربائي من عمود نتيجة الأمطار، وذلك أثناء مروره أمام العمود.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى ميت سلسيل المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.