"عمود إنارة صعقها بالكهرباء".. الصور الأولى لمكان وفاة الطفلة مروة ضحية الأمطار

حصلت "الوطن" على أول صور من المنطقة التي شهدت وفاة الطفلة مروة عبدالصادق، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الشهداء، التي لقيت مصرعها بعد صعقها من عمود إنارة استندت عليه لحين انتهاء سقوط الأمطار.

وتسكن الطفلة مروة في منطقة ابني بيتك بالحي الـ14 في العاشر من رمضان، ولجأت إلى أحد أعمدة الإضاءة للاستناد عليه خلال انتظارها انتهاء سقوط الأمطار، لكن بمجرد لمس العمود سقطت في المياه فوراً، بعد صعقها بالكهرباء.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان بتلقيه بلاغا بوفاة طفلة تدعى "مروة.ص"، 9 سنوات، في الحي الـ 14 بمدينة العاشر، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من درس خصوصي.

وتبين أن الكهرباء كانت منقطعة عن الحي، وأثناء عودتها حدث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع ما أدى إلى إصابة الطفلة ووفاتها.