ناشد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة مبكرا لمجابهة للظروف المناخية القاسية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين المقبلين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحدوث تغيرات جوية شديدة وحالة من عدم الاستقرار في الطقس، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي وتوقف محطات المياه.

ونصح محافظ الدقهلية، في بيان له، الليلة، المواطنين بتخزين احتياجات المنزل من المواد التموينية اليومية خاصة مياه الشرب، مهيبا بالمواطنين بعدم الانزعاج والتواصل بغرفة الأزمات بالمحافظة في حالة حدوث أي طارئ.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية باتخاذ درجة الاستعداد القصوى والجاهزية الكاملة لمواجهة أية ظروف طارئة والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.