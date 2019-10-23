تسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة بورسعيد، اليوم، في سقوط نخلة في حديقة ميدان المسلة "الشهداء" على أرض الشارع، دون حدوث إصابات أو تلفيات.

وانتقل المسؤولون إلى مكان الواقعة ورفعت النخلة بالمعدات اللازمة إلى داخل الحديقة تمهيدا لإعادة زراعتها.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.

وقال أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستتكاثر، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ومحافظات جنوب ووسط سيناء، وتمتد لمناطق من شمال الصعيد وجنوبا في حلايب وشلاتين، وتكون هذه الأمطار غزيرة ورعدية أحيانا على شمال البلاد، وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء.