أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على تطوير مؤسسات الرعاية وإنشاء لائحة نموذجية لمؤسسات الرعاية.

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة أمامها تحدٍ كبير في نقص الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المقيمين في دور الرعاية.

وأشارت أن الوزارة طرحت برنامج "رفيق المسن" ويتدرب فيه الشاب على مرافقة المسنين، لافتة إلى أن الوزارة ستسلم 150 شابا وشابة شهادات تخرج من البرنامج وتم تدريبهم على رعاية المسنين في منازلهم.

وتابعت: "وبرنامج رفيق المسن مهم جدًا وخبرة موجودة في دول برة وبالتعاون مع الجامعات وبيتعلم إزاي يدي حقنة وإزاي يدي دوا والتغذية للمسن والرعاية النفسية له ويخرجه ويوديه النادي ويلبسه ويقلعه من غير ما يكسره"، مؤكدة أنها خدمة بأجر كبير يحصل عليه الشاب وأنها خبرة يحتاج إليها الشاب بكثرة.