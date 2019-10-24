علقت وزيرة التضامن الاجتماعي، على اختيار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي لبطولة حملة مكافحة المخدرات.

وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن صلاح هو الأكثر تأثيرًا على الفئة من 13 لـ15 عاما، وأنها تعتبره سفيرا في حماية ووقاية الشباب.

وأشارت إلى أن القاهرة وسوهاج هما أكبر محافظتين من حيث نسبة الإدمان، لافتة إلى أن المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب.

وأضافت الوزيرة أن بنك ناصر الاجتماعي يمنح قروضا للشباب المتعافين من الإدمان ممن يتموا عاما بعيدًا عن المخدرات.