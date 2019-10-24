بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة ببعض مدارس كفر الشيخ اليوم

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك طالبا بالصف الثاني الإعدادي توفي صعقًا بالكهرباء بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على المحافظة، موضحة أن الواقعة بالكامل كانت خارج المدرسة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "mbc مصر".

وأضافت "كشك" أن الطالب المتوفى كان غائبًا من المدرسة وكان ذاهبًا للزراعة وهو يقود حمارًا وتعرض لصاعق كهرباء من أحد الأعمدة وتوفي في الحال، موضحًة أن الدراسة ستظل معطلة في بعض المدارس اليوم الخميس في كفر الشيخ لعمل الإجراءات الإصلاحية للمدارس.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن محافظ كفر الشيخ أمر بشطف المياه من المحافظة وكل الشوارع والمدارس أولا بأول، وهناك غرفة عمليات مشكلة لمتابعة الأمور بشكل لحظي.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى لوفاة طالب من الأمطار، حيث توفيت طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان، وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان بلاغا بوفاة طفلة تدعى "مروة. ص"، 9 سنوات، في الحي الـ 14 بمدينة العاشر، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء عودتها من الدرس، حيث تبين أن الكهرباء كانت منقطعة عن الحي، وأثناء عودتها حدث ماس كهربائي بأحد الأعمدة بسبب مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع ما أدى لإصابة الطفلة ووفاتها.