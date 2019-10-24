علقت وزيرة التضامن الاجتماعي على مسألة العلاوات، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء.

وأوضحت الوزيرة، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن زيادات المعاشات السنوية تكون بناء على القانون الذي يصدر في بداية يوليو.

وأشارت الوزيرة أن تمويل زيادة المعاشات يكون من وزارة المالية، مضيفة: "لسنا في خصومة مع أي من أصحاب المعاشات ومقدرين المعاناة اللي فيها أصحاب المعاشات بسبب انخفاضها".

وأكدت وزيرة التضامن أن انخفاض المعاشات يحدث بسبب انخفاض الأجور بشكل عام "الأجر الأساسي الخاضع للتأمين"، مشددة على أنها عملت على تعديل قانون التأمينات وسيتم تعديله من أول يناير المقبل وأنه سيتم التأمين على الأجر الشامل بدلًا من الأجر الأساسي.