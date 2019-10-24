قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة أصبح لديها حصر بالقرى الأشد احتياجًا بناء على خريطة الفقر التي قامت الوزارة بعملها.

وأوضحت الوزيرة خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات فيها 30 مليون مواطن.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف 270 قرية في مصر نسبة الفقر فيها أكثر من 70%، لافتة إلى أن المبادرة يعمل فيها عدد من الوزارات والجمعيات المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن 21 جمعية بدأت العمل بالفعل على أرض الواقع، مشيرة لوجود لجنة من وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن يرأسها رئيس الوزراء وتعمل مع وزارات الإسكان لتوصيل المياه لهذه القرى وإنشاء محطات مياه لهم.

ولفتت إلى أن تمويل المبادرة من الجمعيات الأهلية مع وجود دعم حكومي، مشيرة إلى أن قيمة تمويل المبادرة وصلت لـ7 مليارات جنيه.