تسببت الأمطار الشديدة التى هبت على القاهرة وعدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، في تغير خريطة الحفلات الغنائية التي كان من المقرر أن تُقام خلال الساعات المقبلة.

الفنانة أنغام أجّلت حفلها الذي كان من المقرر أن يقام غدًا الجمعة بقاعة المنارة إلى موعد آخر دون تحديده، بسبب انشغالها بحفلها الغنائي بمهرجان الموسيقي العربية، يوم السادس من شهر نوفمبر المقبل.

كما أجّل الفنان تامر عاشور حفله الذي كان من المقرر أن يُقام الجمعة أيضا بنادي إيروسبورت إلى 8 نوفمبر المقبل، وهو الحفل الذى سيشاركه فيه المطربة الجزائرية هنادي.

وتأجل حفل الفنان بهاء سلطان الذي كان من المنتظر إحيائه في محافظة الإسكندرية غدا الجمعة إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل