قررت الشركة المنتجة لحفل النجم تامر عاشور، تأجيل الحفل المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، بنادي ايروسبورت بطريق المطار، وذلك بمشاركة الفنان أدهم سليمان، والفنانة الجزائرية هنادي، والدى جى رامى بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرا لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

ويقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام"، كما يقدم سليمان باقة من أجمل أغانيه الخاصة التي يحبها الجمهور منها، "يا سمرا، حكايتنا، أسمي، كل ما في القلب".

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".