يسلم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، عقود 25 منزلا لأصحابها بقرية عشرين لحوم التابعة لمركز أبو المطامير، ضمن القرى الأكثر احتياجا، والتى قامت جمعية الأورمان بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتأهيلها وتشطيبها بالكامل.

وأشاد المحافظ، بدور جمعية الأورمان ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية مناسبة لهم.

وكانت جمعية الأورمان بالبحيرة، انتهت منذ أيام من إعادة تأهيل وتطوير المنازل وتشمل سقف المنزل والمحارة والنجارة والسباكة والكهرباء وتركيب السيراميك والنقاشة وتشطيب المنزل بالكامل.