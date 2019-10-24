قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إنَّ "هدف عملياتنا في طرابلس القضاء على الجماعات الإرهابية والإجرامية في العاصمة، موضحًا خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي، أنَّ القوات التي تقود عملية الكرامة ضد المتطرفين في طرابس تشهد "تطورًا إيجابيًا وكبيرًا في اتجاه القضاء علي المسلحين الإرهابيين وتدمير أهدافهم بالكامل"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأشار المسماري، إلى أنَّ القوات الجوية استهدفت مخزنا للذخائر والمعدات العسكرية تابعا للجماعات الإرهابية في منطقة الموز، وهي منطقة تحتوي على بنايات حديثة قيد الإنشاء ويجرى استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لتخزين السلاح، موضحًا أنَّ القوات الجوية قدمت دعمًا ناريًا للقوات المسلحة على كل الجبهات.

وتابع المتحدث الليبي: إنَّ "القوات المسلحة تخوض معركة من ناحية القيادة تطبيق رائع وشامل والتزام بقواعد الاشتباك التي تم تحديدها من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر".

وأكّد المسماري أنَّ "القوات المسلحة الليبية الآن تمسك بزمام المعركة في كامل مسارح العمليات"، موضحًا أنَّ "هناك تضليلًا إعلاميًا ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، لتسميم الأفكار والعقول في العاصمة طرابلس حول عمليات القوات المسلحة اللبيية".