دعا المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، المجتمع الدولي إلى رفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا، حتى "نتفرغ لمعركة محاربة الإرهاب".

وحمل المسماري، خلال مؤتمر صحفي عقده في بنغازي مساء أمس الأربعاء، مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق سياسي في البلاد، إلى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"، لافتا أن السراج كان يتهرب دائمًا من توقيع أي اتفاق مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر لإنهاء الأزمة الليبية.

وقال: "المرجعية أصبحت لقاءات أبوظبي وباريس وباليرمو، قائد الجيش (حفتر) كان على استعداد تام لتوقيع أي اتفاق يتم الإجماع عليه"، مضيفا: "كان السراج دائما يتهرب بحجة المشاورة والعودة إلى القواعد، وهي كلها حجج واهية الغرض منها نقل الاتفاق إلى الميليشات الإرهابية التي نقاتلها الآن في طرابلس"، حسب المسماري.

واعتبر أن السراج "أضاع فرصًا سانحة لتحقيق جزء من السلام أو تحييد جزء من الميليشيات"، مضيفا: "نؤكد للشعب الليبي أن المعركة أمنية ضد متطرفين إرهابيين".

وأوضح أن مقتل الإرهابي هشام مصطفى مسيمير، أحد أخطر المتطرفين الذين استهدفهم الجيش الوطني، خلص ليبيا من عميل خطير للمخابرات التركية والقطرية.

وبدأ الجيش الوطني الليبي قبل أشهر، معركة ترمي إلى طرد الميليشيات المتطرفة من طرابلس، وحقق حتى الآن مكاسب واسعة على الأرض، إلا أنه لم يسيطر بعد على العاصمة طرابلس.