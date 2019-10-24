يواصل مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 فعالياته لليوم الثالث والأخير، والذي تم إطلاقه الثلاثاء 22 أكتوبر بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

ويشهد اليوم الثالث للمؤتمر في جلسته الافتتاحية مناقشة عن دور التقييم المستقل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقضايا الرئيسة التي تمت معالجتها في السياسة والممارسة، ويتبادل المتحدثون من مختلف المناطق الخبرات والفرص والتحديات في تعزيز بنية التقييم في بلدانهم.

ويلي الجلسة الافتتاحية لليوم الثالث انعقاد 6 جلسات بالتوازي، وتنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "تعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة بالأدلة على المستوى القطري: التحديات والتوصيات"، حيث يساعد بناء أنظمة المراقبة والتقييم على تعزيز الحوكمة وزيادة نتائج التنمية إلى الحد الأقصى، من خلال تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة وبناء ثقافة الأداء داخل الحكومات، وقد يؤدي التقييم إلى تحسين وضع السياسات والإدارة العامة.

وتشارك في الجلسة العديد من البلدان أعمالها لتعزيز عناصر نظم الرصد والتقييم الوطنية الخاصة بها، تليها مناقشة مع المشاركين بالمؤتمر حول الدروس المستفادة.

وتناقش الجلسة الثانية إثبات التقييمات القطرية لأهداف التنمية المستدامة، وتسلط الضوء على أهمية تقييم أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكننا إثبات أنّ المزيد من الدول تجري تقييمات ديناميكية وشاملة.

وتتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثالث للمؤتمر، موضوع التقييم لضمان عدم ترك أحد خلف الركب، وكيف يلعب التقييم دورًا مهمًا في ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، مع أمثلة تتعلق بحماية المهاجرين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولا إلى الأطفال المعرضين للخطر.

أما الجلسة الرابعة فتناقش تطور نظم التقييم الوطنية، وإضفاء الطابع المؤسسي المتزايد على نظم التقييم الوطنية وتجمع بين الخبرة العالمية للأنظمة المتطورة لتعزيزها.

وتوفر الجلسة الخامسة للمشاركين الفرنكوفونيين، فرصة لتبادل تجاربهم في تعزيز نظم التقييم الوطنية في سياق أهداف التنمية المستدامة، أما آخر جلسات المؤتمر فتناقش موضوع الحكم المحلي والتقييم وأهداف التنمية المستدامة.

ويختتم اليوم الثالث بالحفل الختامي للمؤتمر، والذي يشمل عرضا لنتائج جلسات المؤتمر لصياغة إجابات على سؤال كيف يبدو "التقييم لعام 2030" وكيف يضمن ألا يتخلف أحد عن الركب؟.

ويأتي مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 فى إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، ويشارك في المؤتمر نحو 600 مشارك بينهم 450 مشاركا من دول العالم المختلفة من ممثلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمجال التقييم ومتابعة الأداء والقطاع الخاص والمجتمع المدني.