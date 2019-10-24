السيسي وبوتين يلتقطان صورا تذكارية مع زعماء المنتدى الأفريقي الروسي

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي، التقاط مجموعة من الصور التذكارية للرئيسين عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب الزعماء المشاركين في القمة الأفريقية الروسية بسوتشي.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكّدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، فيما ذكرت وزارة الخارجية أنَّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، موضحة أنَّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.