شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين في قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول، الذي افتتحه الزعيمان السيسي وبوتين صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة بأن الحفل تخلله عرض فني وموسيقي.

وتنطلق بمدينة سوتشى الروسية، يوم 24 أكتوبر، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي وأعمال قمة "روسيا - أفريقيا"، والتي تعقد للمرة الأولى، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعد القمة، أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات "الروسية - الأفريقية"، إذ يشارك فيها حوالي 40 رئيس دولة بالقارة وقادة الاتحادات الكبرى والمؤسسات الإقليمية.

ومن المقرر أن تبحث القمة والمنتدى الاقتصادي آفاق العلاقات بين روسيا ودول القارة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقبل انطلاق أعمال القمة سيُعقد المنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا"، يومي 23 و24 أكتوبر، ويشارك فيه رؤساء الدول المشاركة، وممثلو الشركات التجارية الروسية والأفريقية والدولية ومؤسسات القطاع العام، ويتيح المنتدى فرصة جيدة لتنوع أشكال التعاون بين الجانبين، ويعد خطوة استراتيجية مهمة نحو توفير ظروف ملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين موسكو ودول القارة.