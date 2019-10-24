سعر اليورو اليوم الخميس 24-10-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.92 جنيه للشراء، و18.07 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 17.98 جنيه للشراء، و18.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.96 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 17.96 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة 17.85 جنيه للشراء، و18.14 جنيه للبيع.