تباين سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع.