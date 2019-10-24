لقى عامل نظافة مصرعه، التابع لشركة نهضة مصر المسؤولة عن النظافة بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، بعدما صدمه أتوبيس نقل العام، أثناء قيامه بكسح مياه الأمطار بشارع مسجد سيدي بشر، شرق المدينة.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بوجود حادث تصادم أمام العقار رقم 43 شارع مسجد سيدي بشر، ووجود متوفي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه أول وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة شخص يدعي "إبراهيم عبيد عبيد مسعود"، 43 عامًا، عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، مقيم عزبة حجاج بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود إصابات بكسور بمختلف أنحاء الجسم وعظام الجمجمة ونزيف من الأنف، وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى شرق المدينة.

وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة المنتزه أول، أنه أثناء قيام المذكور بكسح مياه الأمطار بالشارع المشار إليه صدمه أتوبيس نقل عام رقم" س ون 1657" خط 513 "سيدي بشر – محطة مصر" قيادة المدعو"إ.م.ع". أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري من الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.