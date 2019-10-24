عادت أمطار غزيرة تهطل من جديد مصحوبة بأصوات رعد على مناطق متفرقة، وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع حركة شديدة للرياح الباردة، بعدما شهدت المحافظة تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس.

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت تساقط أمطار غزيرة على جميع الأنحاء، وسط إعلان حالة الطوارئ القصوى، فيما انتشرت سيارات الشفط في الشوارع وذلك لسحب المياه.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان، حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال الأمطار ونوة الشتاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الطقس، حتى الجمعة المقبلة.