وجّه رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، في مستهل كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية.

وأعرب رئيس جنوب أفريقيا عن أمنياته بأن تفتح القمة آفاقًا رحبة للتعاون والتنسيق بين روسيا ودول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنّ موسكو صديق قديم لبلاده ودعمت نضالها في الاستقلال.

وتابع: "هذه القمة تبيّن أنّ أفريقيا تسير على طريقها، نحن على الاستعداد للتجارة والاستثمارات، في الوقت الذي تتميز التجارة بتزايد النزعة الحمائية كما سيجرى تدشين أكبر منطقة للتجارة حرة سيتم إنشاؤها في أفريقيا، ما يساهم في تطوير التجارة وتكاملها في الاقتصاد العالمي".

وأردف: "نجاح هذه المنطقة مرهون بالقواعد التي سنضعها لحماية التجارة الدولية، ودول القارة تعمل معًا لجذب الاستثمارات، لدينا مخزون كبير من القدرات الاستثمارية والطاقة ما يفتح آفاقا واسعة للتعاون في مجالي الطاقة والتنقيب عن الثروات الطبيعية".

وشدد على ضرورة ترجمة نتائج المنتدى على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ العولمة ترتب عليها تغيرات جسيمة في العلاقات بين الدول: "ففي الاقتصاديات العديدة من دول العالم، هناك سعي لتحسين أحوال المعيشة لكن من الجهة الأخرى هناك مخاطر تتمثل في النزاعات الحدودية والإرهاب والجريمة المنظمة، ونناشد روسيا دعم الجهود المبذولة من أجل إصلاح المؤسسات الدولية".