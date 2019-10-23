استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس تشاد إدريس ديبي، على هامش اعمال المنتدى الأقتصادى الروسي الأفريقي فى سوتشي، حسب ما أفاد التليفزيون المصري في نبأ عنه قبل قليل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إلى منتجع سوتشي جنوب روسيا، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية، بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة لقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية الروسية.

ويرأس القمة الرئيسان السيسي وبوتين، وأكدت 50 دولة أفريقية مشاركتها في القمة، وذكرت الخارجية المصرية أنّ القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي سيعقدان في مدينة سوتشي الروسية يومي 23 و24 أكتوبر الحالي، وأنّ القمة لن تقتصر على مناقشة القضايا الاقتصادية، فحسب بل سيتطرق النقاش إلى جميع الموضوعات التي تهم الأطراف بما في ذلك الموضوعات السياسية والاجتماعية وغيرها.

ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء وجوده في سوتشي، قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام، كما يشارك السيسي في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي.