قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الحريق الذي اندلع أمس في كافتيريا منطقة البارك لم يطول معبد الكرنك.

وكانت هيئة الحماية المدنية سيطرت على النيران التي اندلعت مساء أمس في الكافتيريا الموجودة بمنطقة البارك، قبل مركز زوار معبد الكرنك.

وانتقل إلى موقع الحريق 4 سيارات إطفاء وقوة من مركز شرطة الأقصر، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب التي انتقلت إلى المنازل بخارج سور الساحة بالتعاون مع أهالي المنطقة.

تبين أن الحريق نشب في مطبخ الكافتريا ولم يسفر عن سقوط مصابين، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.