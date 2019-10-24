قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنَّه في نهاية العام الجاري سيجرى افتتاح محطتي مترو "هشام بركات" و"النزهة"، على أنَّ يجرى إنهاء محطة مترو "عبدالناصر" في أبريل عام 2020.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، خلال حواره في برنامج "8 الصبح، على فضائية "Dmc"، أنَّه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من خط مترو "هيليوبوليس" وتسليمها قبل الموعد المحدد بـ6 أشهر على افتتاحها.

وأضاف أنَّه جرى الانتهاء أيضا من المرحلة الثانية لمحطة مترو هيليوبوليس منها قبل موعدها بشهرين ونصف، مما يعد إنجازًا خلال فترة زمنية قليلة.