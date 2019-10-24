وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبدالعال، على تعديل خط التنظيم بالشارع المار بعزبة البوليس بنطاق حي المعادي، من 25 مترا إلى 17 مترا طبقا للواقع على الطبيعة، وبناء على الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيلا عليهم لتقنين أوضاع العقارات المقامة، وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة أرض من أملاك المحافظة بمساحة 24769 مترا مربعا بمشروع الإسكان الاقتصادي "الأسمرات 3" لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإنشاء مركز شباب الأسمرات لخدمة شباب المنطقة وتوسعة قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، على أن تلتزم المديرية بالاشتراطات البنائية الخاصة بمراكز الشباب.