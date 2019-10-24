قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إنها لا تفكر حاليا بموضوع خليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2024، مشيرة إلى أنه ما زال هناك عمل شاق وما زالت الانتخابات بعيدة.

ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، إن "الانتخابات الرئاسية ما زالت بعيدة، ونحن في المرحلة الأولى من الدورة الرئاسية الحالية".

وأضاف بيسكوف: "لا أحد يفكر حاليا في هذا الأمر، حيث يقوم الجميع في الوقت الراهن بعمل شاق".

وكانت نتائج استطلاع أجراه مؤخرا مركز "ليفادا" الروسي، أشارت إلى أن 39% من المواطنين الروس يثقون حالياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتقاسم المرتبة الثانية بنسبة 14% كل من رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي ووزير الخارجية سيرجي لافروف، في حين احتل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو المرتبة الثالثة بـ 13%.

جدير بالذكر، أنَّ الولاية الرئاسية الحالية لفلاديمير بوتين تنتهي في عام 2024، حيث لا يحق له وفق الدستور الروسي الترشح لولاية رئاسية جديدة.