قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، إنه أوصى الحكومة اللبنانية، بأن تعيد للبنانيين ثقتهم في دولتهم، مقرًا في الوقت ذاته، بأن الشعب اللبناني فقد الثقة في الطبقة السياسية.

وأضاف خلال كلمته للشعب البناني: "كان واضح من موقفكم من أي ضريبة محتملة إن أي ضريبة صارت بالنسبة لكم مثل تضيع بين الهدر والفساد، واليوم من موقع مسؤوليتي أؤكد أن الورقة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الإنهيار المالي والاقتصادي".

وتابع الرئيس اللبناني: "هذه الورقة كانت اول إنجاز للبنانيين، لأنهم ساعدوا في إزالة العراقيل من أمامها حيث أقرت بسرعة سياسية، حيث يجب أن يتواكب معها عددًا من التشريعات، ويجب أن يطبق القانون بصرامة لا بالشعارات".