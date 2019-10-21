نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية، ما أشيع عن تدهور صحة الرئيس ميشال عون، داعية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

ونفت وكالة "رويترز" للأنباء، ما نسب إليها وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة وغير صحيحة منسوبة زورا عن معلومات تفيد بوفاة عون، إثر إصابته بذبحة قلبية وتنقل عن النائب السابق وليد جنبلاط خبرا زائفا يزعم أنه صرح لـ"رويترز"، بأن حزبه قرر الاستقالة من الحكومة وأن ورقة الحريري مرفوضة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكدت "رويترز" أن هذه الأنباء المنسوبة اليها كاذبة وعارية تماما عن الصحة ولم ترد على نشرة الوكالة أي أخبار بهذا المعنى، وإنما تناقلتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "رويترز" بشكل زائف.

وأوضحت العلاقات الاعلامية في "حزب الله" اللناني؟، في بيان، أن "حزب الله لا علاقة له بتاتا بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء اليوم الى وسط بيروت". وكان المكتب الإعلامي المركزي لحركة "أمل" اللبنانية، نفى في وقت سابق، أي علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة بيروت هذا المساء، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان فيديو انتشر، وأظهر تدخل عناصر الجيش اللبناني، بعدما جاب مناصرون من حركة أمل وحزب الله على متن دراجاتهم النارية شوارع بيروت، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث تظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد، واستمر اللبنانيون بالتوافد إلى ساحتي رياض الصلح والشهداء، في اليوم الخامس على الاحتجاجات، للضغط على الحكومة بهدف تحقيق المطالب، وحمل المتظاهرون العلم اللبناني، فيما عمد البعض إلى إحراق العلم الإسرائيلي في وسط ساحة رياض الصلح، وفقا لما ذكرته قناة "إل بي سي" اللبنانية.