هنأ وزير القوي العاملة، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة، قائلا: "يسعدني أن أتقدم لكم بأطيب التهاني بهذه المناسبة الذي يوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية العامة وشعب السويس خاصة، في ذكري تصدي المقاومة الشعبية بالمحافظة تساندها قوات من الجيش والشرطة لقوات إسرائيلية حاولت دخول المدينة واحتلالها وردوها على أعقابها وحطموا معداتها في أثناء حرب رمضان- أكتوبر 1973".

وأعرب الوزير عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي بوطننا العزيز.