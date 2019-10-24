كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي، قرب توقيع تعاقد بقيمة إجمالية تُناهز المليار دولار لتصنيع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الصينية.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي له منذ قليل، على هامش الاحتفال بالعيد السنوي للإنتاج الحربي في ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية، أنَّه زار الصين أكثر من مرة لمتابعة دفع العمل بهذا المشروع العملاق، وسيجرى توقيع تعاقده خلال فترة قليلة.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنَّ المصنع الجديد سينتج الألواح منذ إدخال الرمال وتصنيعها حتى الخروج كـ لوح كامل للمرة الأولى في مصر، مضيفاً: "كنا بنصدر الرمال المصرية برخص التراب، وتيجي منتج غالي، وهو اللى هنغيره".

وأوضح أنَّ الوزارة تعمل على إنشاء مصنع لإنتاج الأسوار المعدنية من "الصلب"، وهى أسوار لا تنقطع بالعبور خلالها، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة ستنتهي من مشروع لإنتاج المصاعد "الأسانسيرات" محلياً خلال شهر ديسمبر، والذي سيعمل بتكنولوجيا يابانية.

ولفت إلى أنَّهم على وشك توقيع تعاقد لإنشاء مصنع للإطارات للسيارات، بتكلفة تقارب 4 مليارات جنيه، والذي سينتج نحو 3 ملايين جنيه في العام، مع استيراد 546 مليون دولار إطارات، مضيفاً: "المصنع لن يوفي بكل الاحتياجات المحلية، لكن سنسد جزء منه".

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أنَّ إيرادات الإنتاج الحربي زادت خلال الأعوام الخمسة الماضية 4 أضعاف، لتصل إلى 13 مليارًا و248 مليون جنيه، وهو ما لا يرضي طموح الوزارة، متابعًا "نسعى للمزيد ونستهدف الوصول لـ16 مليار جنيه".

وأشار إلى أنَّ دور الوزارة في منظومة التموين هو التنفيذ فقط وفق ما يأتي لها، لكن استشعاراً للمسؤولية جرى توفير مكان لتلقي التظلمات على المستبعدين، ليتم إرسالها لأصحاب القرار ليتم مراجعة الاستبعاد، ويتم الاستجابة للطلبات، لكننا لا نتدخل في تفاصيل القرار.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنتاج معدات عسكرية أكثر تطوراً، مع استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لصناعة منتجات مدنية ذات جودة عالية، وبأسعار تنافسية، موضحًا أن هناك تحركات من جانب الوزارة في مجال المياه، في ظل تحركات الدولة لمجابهة الفقر المائي، منها التكنولوجيات الموفرة لمياه الزراعة، والأخرى العاملة في تحلية المياه، وغيرها، مبينًا أنَّ الوزارة تنفذ للمرة الأولى أعمال في السد العالي، ضمن مشروع "معالجة السليكات".

ولفت إلى أنه سيجرى استيراد 50 أتوبيسًا كهربائيًا من الصين، مضيفًا أن التعاقد مع الشركة الصينية 2000 أتوبيس خلال 4 سنوات، موضحاً أنه سيجرى تنفيذ احتفالية يوم 29 أكتوبر لتدشين الأتوبيس، وأنه من المستهدف زيادة الإنتاجية لتصل إلى 5 آلاف أتوبيس في نفس تلك الفترة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن تلك الأتوبيسات ستعمل داخل المدن، كما أنه سيجرى تدشين مشروع لإنتاج عربات صغيرة، وعربات تصلح للعمل كـ"تاكسي".

ولفت إلى التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع في مشروعات نشر الدرجات، مضيفاً: "صنعنا عجلة محترمة جداً، واتفقنا مع وزارة الشباب والرياضة على توريدها للمشروعات"، مبينًا أنَّ الدرجات المصرية الصنع ثمنها 4 آلاف جنيهاً، والصينية 2000 جنيه لكن الفارق في الجودة والكفاءة في العمل.

وأوضح أنه يجرى الإعداد لمعرض الصناعات الدفاعية الثاني "إيديكس 2020"، موضحا أنه وضع مصر في المكانة اللائقة بها وفوائده كثيرة، كما وصفته مجلة علمية متخصصة أنه أفضل معرض في العالم، كما تم توعية المصريين عن انتاجنا لمنتجات كثيرة من دبابات ورادارات وكباري.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن نحو 13 ألف طالب زاروا الوزارة وشركاتها خلال عام، وجرى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي لتكثيف هذا الأمر في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يجرى طرق الأبواب الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية اليها.

فيما، أعلن الدكتور حسن عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة، عن اجتياز المدرعتين المصريتين التصميم والتصنيع "إس تي 100"، و"إس تي 500"، للاختبارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينا أنه سيجرى اختبارها في دولة أخرى قريباً.