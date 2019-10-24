انهارت أجزاء من بلكونة عقار في شارع خالد بن الوليد، بمنطقة ميامي، شرق الإسكندرية، دون إصابات نتيجة للطقس السيىء الذى يضرب المدينة الساحلية، لليوم الثاني على التوالي.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، اليوم، بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من بلكونة بالعقار الكائن بشارع خالد بن الوليد، بميامي، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من التعرض للمخاطر.

ووجه حمدي عبدالعليم، رئيس حي المنتزه أول، تعليماته على الفور بإرسال سيارات، لإزالة كافة المعوقات وتوابع الانهيار والتعامل الفوري مع البلاغ.

وقال "عبدالعليم"، لـ"الوطن"، إنه توجه إلى محل البلاغ رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع ويرافقه كلا من النقيب ممدوح حلاوة رئيس وحدة مرافق المنتزه أول، ووكيل إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة لمعاينة الحادث.

وأوضح أنه جرى وضع حواجز خشبية حول العقار، حفاظا على أرواح الموطنين لحين عرضه على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط. كانت مدينة الإسكندرية، رفعت حالة الطوارئ القصوي في المحافظة وذلك بعد تعرض المدينة لموجة أمطار عنيفة.