لقيت، شابة، ربة منزل مقيمة بمركز الدلنجات في البحيرة، اليوم، مصرعها صعقا بالكهرباء، أثناء ملامستها عامود إنارة بجوار منزلها، فى ظل سوء الأحوال الجوية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الدلنجات.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول صابرين مصطفى سعد حسن، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بمشروع 7 بمركز الدلنجات، جثة هامدة، إثر إصابتها بصعق كهربائى أمام المنزل.

انتقل ضباط مباحث الدلنجات، لمكان الحادث، وبسؤال أهلها قرروا أنه أثناء خروج المجني عليها من المنزل، لامست عامود الإنارة، مما أدى لصعقها نظرا لوجود ماس كهربائي، نتيجة سوء حالة العامود وتأثره بمياه الأمطار.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.