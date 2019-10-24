تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ قليل، إلى أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة ورعد وبرق، فيما دفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيارات لكسح مياه الأمطار من الشوارع.

من جانيه، قال اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، إن هناك تعليمات مشددة بسرعة إزالة تراكمات مياه باستخدام سيارات الشفط والكسح بالتنسيق بين الأحياء والحماية المدنية وشركة المياه.

وأكد أن ما تشهده المحافظة من سرعة تصريف مياه الأمطار يعد إنجازاً حقيقياً لم تشهده المحافظة من قبل، وجاء نتيجة للإجراءات الاستباقية التي تم تنفيذها من مراجعة عمل وصيانة الغواطس بأنفاق المحافظة، وإنشاء بنية تحتية حقيقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع التي تم الانتهاء من رصفها.

وأوضح أن غرفة العمليات برئاسته وعضوية كلاً من السكرتير العام والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور منعقدة بديوان عام المحافظة، وتتابع الأحوال الجوية داخل المحافظة، ويتم التنسيق بين كافة الجهات للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وإزالة الأثار المترتبة عليها.