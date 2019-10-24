انتحرت، اليوم، فتاة في ظروف غامضه بعد تناولها قرص غلة سام، وجرىي نقلها لمستشفى ملوي العام في جنوب المنيا، جثة هامدة وتم إيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا من مأمور قسم شرطة ملوي، عن ورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول فتاة جثة هامدة وبالكشف المبدئي عليها تبين وجود آثار تسمم وتبين أنها تناولت قرص الغلة السام.

أظهرت التحريات الأولية للبحث الجنائي بقيادة العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن الفتاة تدعى "م.ا" 21 عاما، وأنها تناولت قرص الغلة السام بقصد الانتحار لأسباب غامضة.

تم تحرير محضرا بالواقعة ويبذل فريق البحث الجنائي جهوده لكشف أسباب انتحار الفتاة وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.