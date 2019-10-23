تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عدد من مواقع مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أوضاع الطقس الغير مستقرة من أمطار وسيول، حيث تفقد المحافظ مخر المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، ومخر سيل عرب الشيخ محمد، ومخر سيل طهنا الجبل، يرافقه المهندس نادي سمير مدير عام ري شرق المنيا.

وجه المحافظ بالعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالح، وحصر الأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال الموسم.

كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بعرض نتائج اللجان المشكلة بالوحدات المحلية والمكلفة بالمرور على مخرات السيول وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات ورصد أى ملاحظات لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسباً لحدوث السيول.

شدد المحافظ علي جميع رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد المبكر لمواجهة مخاطر السيول، والمرور المستمر على كافة المخرات والتأكد من تطهيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع الخطط اللازمة لإدارة أي أزمة طارئة خلال هذا الفصل من العام، موجهاً بضرورة مراجعة المعدات الثقيلة والسيارات ومعدات الإنقاذ النهري مع إجراء صيانة دورية لها ومراجعة كافة وسائل الإعاشة التي يجب توافرها من (بطاطين ـ خيام ـ مراتب ـ أقمشة)، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وقال المهندس نادي سمير، مدير عام ري شرق المنيا، إن مخر سيل عرب الشيخ محمد وهو أحد المخرات الطبيعية بالمحافظة تم تدعيمه بـ3 سدود لإعاقة المياه بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليون جنيه وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة مخرات السيول لتكون مؤهلة لمجابهة المخاطر الناتجة من تدافع المياه نتيجة تساقط الأمطار أو السيول.