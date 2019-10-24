وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القليوبية اليوم الخميس، عددا من شوارع مدينة بنها، للوقوف على طبيعة الأوضاع بعد سقوط أمطار غزيرة أمس.

وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعاؤها من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار عمل معدات وسيارات الشركة حتى الانتهاء من سحب جميع تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته.

مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات برئاسة للتعامل مع أي آثار ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال المناخية.