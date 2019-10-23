شهدت شوارع محافظة القليوبية وخاصة العاصمة بنها غرق العديد من الشوارع ومطالع ومنازل الكباري، والأنفاق ومنها نفق المنشية ببنها بشكل كبير بسبب كميات الأمطار التي هطلت بداية من فجر اليوم حيث ظهرت الشوارع مليئة بالبرك المائية.

بدوره أجرى الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بالشوارع والميادين، لمتابعة عمليات شفط تجمعات المياه من الطرق الرئيسية بمدينتي بنها وطوخ.

وأكد المحافظ خلال جولته ولقائه مع المواطنين بالشوارع بأن المحافظة كانت قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة ولكن الكميات كانت أكبر من الاستيعاب.

وأشار مرزوق إلى أنه جرى الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول، لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ماساعد على تحقيق الانسياب المروري وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وماكينات شفط وفرق فنية من الصرف الصحي.

وأكد مرزوق على أن هناك غرفة عمليات برئاسته للتعامل مع أي آثار ناتجه من حالة عدم استقرار الأحوال المناخية، وجرى بالفعل التعامل منذ الصباح الباكر للسيطرة على جميع المواقف الطارئة.

بينما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح والشفاطات وفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.

وكان المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة وتشكيل غرفة طوارئ بالشركة وإلغاء الراحات والتواجد على مدار 24 ساعة، لمواجهة حالات سقوط الأمطار المتوقعة بنطاق المحافظة، وضرورة مرور فرق الطوارئ والمعدات على الأنفاق ومنازل الكباري ومنازل تجمع المياه.

وأهاب مجاهد بالمواطنين التعاون مع الشركة بالابلاغ عن أي تجمعات للمياه علي رقم الخط الساخن 125/01200288880.