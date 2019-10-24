انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا بمساعدة أهالي قرية دروة التابعة لمركز ملوي جنوب المحافظة جثة لطفل غريق في مياه البحر اليوسفي، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول بلاغ من الدكتورإسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول جثة لطفل غريق.

أظهرت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، أن الجثة لطفل يدعى "يوسف.م" 4 سنوات، مقيم أم برق التابعة لقرية جلال باشا الغربية التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي دروة وأن الأهالي عثروا علي جثته طافية علي سطح المياه بالبحر اليوسفي أمام قرية دروة فقاموا بمساعدة قوات الإنقاذ النهري بانتشالها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ما إذا كان الطفل غرق قضاء وقدر أم هناك شبهة جنائية وراء غرقه.