لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة ملوي بوصول بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام بوصول شخصين أحدهما جثة هامدة والآخر مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وتقرر تحويله لمستشفي المنيا الجامعي.

تبين من تحريات المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز شرطة ملوي والتي أشرف عليها العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب أن المتوفي يدعى مصطفي عاطف محمود 22 عاما، مقيم بمحافظة بني سويف، وكان يستقل سيارة مع كامل يوسف (مصاب) 46 عاما، عامل، مقيم قرية دروة التابعة لمركز ملوي، وانقلبت بهما السيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل قرية البرشا التابعة للمركز.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفي ملوي العام وتولت النيابة العامة التحقيق.