وصف النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قرار الحكومة البريطانية باستئناف الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، بأنه "بشرى خير"، كما أنه شهادة اعتراف دولية بحجم الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوقعًا أن يترتب على هذا القرار عودة السياحة الروسية من جديد إلى مصر.

وقال النائب، في بيان له، إن القرار يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تأمين المطارات سواء من عمليات التفتيش للركاب أو الحقائب، كما أن القرار خير دليل على مساعي وزارة السياحة التي بدأت تؤتي ثمارها الذي سيحصده القطاع السياحي الذي عانى كثيرًا من السنوات العجاف منذ 2011.

وأكد إدريس أن القرار البريطاني يأتي أيضًا في ظل الضغوط التي تمارسها شركات السياحة البريطانية، ورغبة المواطنين البريطانيين في التوجه لشرم الشيخ، والاتصالات المتبادلة على مستوى القيادة السياسية بين الجانبين.

وتوقع إدريس أن يشهد القطاع السياحي طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، تساهم في زيادة العملة الصعبة لمصر، حيث إن من شأن قرار رفع الحظر أن يفتح الباب أمام استقبال وفود كبيرة من مختلف الجنسيات تثق تمامًا في تقييم الجانب البريطاني لمصر.